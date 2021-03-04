Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
GAZİANTEP - 'Dinamik denetim süreci' faaliyetleri başladı

GAZİANTEP - 'Dinamik denetim süreci' faaliyetleri başladı

GAZİANTEP - "Dinamik denetim süreci" faaliyetleri başladı - Araçların kontrol edilmesi - Gaziantep Valisi Davut Gül'ün servis araçları ve otobüslerde denetim yapması - Vali Gül'ün konuşmasıGAZİANTEP (AA) - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" Gaziantep 'te başladı.
Kentte 7 bin güvenlik personelinin katıldığı denetimlerde servis araçları, halk otobüsleri durdurularak kontrol edildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen denetimlere katılarak, vatandaşlara kurallara uyması çağrısında bulundu.Gül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme kararı açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığının genelgesiyle denetimlere başladıklarını söyledi.

Kentte bugün başlayan denetimlerde 7 bin personelin görev aldığını aktaran Gül, şunları kaydetti:"Bizler de bugün denetimlerin başındayız. İsteğimiz bu sürecin sürdürülebilir olması. Gaziantep sarı kategoride. Bunun maviye dönüşmesini istiyoruz. Tedbirleri bırakırsak, rehavete kapılırsak kazanımlarımızı kaybederiz. O açıdan her bir her vatandaşımızı tek tek anlatacağız. Odalarımız, esnafımız başta olmak üzere herkesin oto kontrolünü elde tutarak Gaziantep 'teki bu süreci iyi yöneteceğiz. Denetimler rehber amaçlı olacak. Kuralalrı istismar eden, ihlal edenler, ısrarala uymayanlara deneitm, yaptırım uygulanacak."

Koronavirüs Gesi Gori Irak Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı