GAZİANTEP - Devrilen hafif ticari araçtaki 10 kişi yaralandı
- İslahiye Devlet Hastanesi Acil önü - Ambulansların yaralıları getirmesi - Ambulanstan indirilen yaralılar - Yaralıların bağırmaları - Kazayı öğrenen damat ve gelin adayının kına elbisesiyle hastaneye gelmesi - Kazazedelerin yakınları - Düğün fotoğrafçı Ali Yıldız ile röportaj - Hasanlök Mahallesi Muhtarı ile röportaj - Gelin ve damat adayının hastaneden ayrılışı - Ambulanslar Gaziantep 'te devrilen hafif ticari araçtaki 10 kişi yaralandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.Hasanlök Mahallesi'nden Tandır Mahallesi yönüne giden Uğur Özer'in (42) kullandığı 27 AFM 790 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.Kazada yaralanan 4'ü çocuk 10 kişi, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.Araçtakilerin kına merasimine katılmak üzere ilçeye geldikleri öğrenildi.Bu arada, gelin Sultan İnce ve damat Mehmet Dönmez ise kaza haberinin ardından Nurdağı ilçesindeki fotoğraf çekimlerini yarıda bırakarak hastaneye geldi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım