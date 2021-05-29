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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
GAZİANTEP - Buğday ekili tarlalarda yangın çıktı

GAZİANTEP - Buğday ekili tarlalarda yangın çıktı

- Tarladaki yangın, iş makineleri, traktörler, itfaiye söndürme çalışmaları - Tarla sahiplerinin traktörle söndürme çalışmalarına katılan yakınlarına su vermeleri - Yanan tarladan görüntüler, itfaiye ekipleri çalışmaları - Belediye işçilerinin söndürme çalışmalarına katılmaları - Uzaktan yanan alan ve sahada çalışmalarBuğday ekili tarlalarda yangın çıktıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye ve Araban ilçelerindeki tarlalarda çıkan yangında buğday ekili alanlar zarar gördü.İslahiye - Nurdağı çevre yolunun Leçe mevkisinde buğday ekili tarlada yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahalesi, vatandaşların desteğiyle yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Yangında buğday ekili alan zarar gördü.Araban ilçesi Taşdeğirmen Mahallesi yakınlarındaki buğday ekili arazide de henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Sarp arazinin yapısı nedeniyle itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmakta güçlük çektiği yangına çiftçiler traktörleriyle müdahale etti. Yangında buğday ekili tarla zarar gördü.

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