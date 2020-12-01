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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
GAZİANTEP - Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP - Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

- Zanlıların apartmana girmesi - Zanlıların çaldıkları bisikletlerle apartmandan ayrılması Gaziantep 'te bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Bisiklet çaldıkları güvenlik kamerasından tespit edilen 2 şüpheli tutuklandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Nizip ilçesinde apartmanlara girerek bisiklet çaldıkları güvenlik kamerasınca tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, apartmanlara girerek bisiklet çalan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.Apartman ve çevresindeki güvenlik kameralarının kaydını incelen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlıların bir apartmana girmesi ve çaldıkları bisikletle apartmandan çıkması yer alıyor.

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