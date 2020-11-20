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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
GAZİANTEP - Bir kişiyi gasbeden 4 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP - Bir kişiyi gasbeden 4 zanlı tutuklandı

- İslahiye Adalet Sarayı - Jandarma araçlarının gelmesi - Zanlıların gözaltına alınması Gaziantep 'te bir kişiyi gasbeden 4 zanlı tutuklandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye ilçesine kırmızı biber almaya gelen kişiyi darbedip parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'tan İslahiye ilçesine kırmızı biber almak için gelen A.Z (51), geçmiş yıllarda da alışveriş yaptığı M.D, M.D, Ş.D. ve H.B. ile buluştu.Darbettikleri A.Z'nin üzerindeki 6 bin 400 lirayı alan şüpheliler, A.Z'nin kızını arayarak M.D'nin hesabına 3 bin lira yatırılmasını istedi, ayrıca A.Z'ye bedelsiz senet imzalattırdı.A.Z'nin şikayeti üzerine 4 şüpheli gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve tehdit" suçlarından tutuklandı.

Alışveriş Kırmızı Biber Nitelik 

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