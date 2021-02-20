Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
GAZİANTEP - Bir kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi

GAZİANTEP - Bir kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi

- Kaza anı - Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araçlar Gaziantep 'te bir kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Şehitkamil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Yusuf A. yönetimindeki 27 AGE 903 plakalı otomobil ile Ömer Lütfi S. idaresindeki 35 DC 6511 plakalı otomobil, Sanayi Mahallesi'ndeki 60140 Nolu Cadde'de çarpıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sürücü Yusuf A, itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldı.Sağlık ekipleri, sürücüler ve otomobillerdeki yaralı Abdullah E, Ayşe G. ile Mustafa A'yı kentteki çeşitli hastanelere sevk etti.Yusuf A'nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği ve diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hastane Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement