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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
GAZİANTEP - Bıçaklı silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

GAZİANTEP - Bıçaklı silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

- Ekiplerin olay yeri incelemesi yapması Gaziantep 'te bıçaklı silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te iki aile arasında çıkan bıçaklı silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Merkez Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar yanlarında bulunan silah ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.Kavgada yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince, kentteki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan Neyşan G'nin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.Kavgayla ilgili 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hastane Sağlık Ekibi Olay Yeri İnceleme Silahlı Kavga Polis Ekipleri 

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