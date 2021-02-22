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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
GAZİANTEP - Bağ evinde uyuşturucu kullanan 7 şüpheli suçüstü yakalandı

GAZİANTEP - Bağ evinde uyuşturucu kullanan 7 şüpheli suçüstü yakalandı

- Zanlıların adliyeye sevk edilmesi Gaziantep 'te bağ evinde uyuşturucu kullanan 7 şüpheli suçüstü yakalandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te sokağa çıkma kısıtlamasında bağ evinde uyuşturucu kullanan 7 zanlı suçüstü yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki bağ evinde uyuşturucu kullanıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.Bağ evini ablukaya alan ekipler, K.Ş, H.Ö, Ö.Y, M.Y, Ö.S, M.G ve Y.E.Ç'yi uyuşturucu kullanırken suçüstü yakaladı.Adreste yapılan aramada 300 gram esrar, uyuşturucu kullanımı için aparatlar, bir uzun namlulu silah ve 20 boş kovan ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerden M.Y. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.Zanlılara ayrıca sosyal mesafe kuralına uymamak, maske takmamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 34 bin 650 lira idari para cezası kesildi.

Para Cezası Uyuşturucu Akalan Harekete Geç Irak 

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