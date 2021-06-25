GAZİANTEP - Adalet Bakanı Gül: 'İnsanımızın haklarını, onurunu daha da güçlendiren demokrasiyi geliştiren anayasa, hepimizin bir ev ödevidir'
GAZİANTEP - Adalet Bakanı Gül: "İnsanımızın haklarını, onurunu daha da güçlendiren demokrasiyi geliştiren anayasa, hepimizin bir ev ödevidir" - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın salona gelişi - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürüsye gelişi - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşmasıANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep İş Dünyası İle Buluşma programında konuştu.
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