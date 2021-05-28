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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
GAZİANTEP - 40 dönüm buğday ekili tarla yandı

GAZİANTEP - 40 dönüm buğday ekili tarla yandı

- Alevlerin sardığı tarla - Yükselen dumanlar - Hasar gören ekili alan - Yangının etrafa sıçramaması için traktörle tarlanın sürülmesi Gaziantep 'te 40 dönüm buğday ekili tarla yandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde çıkan yangında 40 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.Türkbahçe Mahallesi'ndeki buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ve bölgedeki sulama araçlarının desteğiyle söndürüldü.Yangın nedeniyle 40 dönüm tarım alanı zarar gördü.

Tarım 

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