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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
GAZİANTEP - 120 dönüm buğday ekili alan yandı

GAZİANTEP - 120 dönüm buğday ekili alan yandı

- Yanan buğday tarlasından yükselen dumanlar - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları - Çiftçilerin traktörlerle yangına müdahaleleriGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Araban ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 120 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.Kırsal Yolveren Mahallesi Tilki İni mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle buğday tarlasında yangın çıktı.Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Ekiplerce söndürülen yangında yaklaşık 120 dönüm tarım alanı zarar gördü.

İlk Müdahale Tarım Yükselen Yangına Müdahale 

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