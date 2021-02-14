Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Gazi ve şehit yakınlarına en tatlı Sevgililer Günü hediyesi verildi

Gazi ve şehit yakınlarına en tatlı Sevgililer Günü hediyesi verildi

Baklavaların kutulara konulmasından detaylar

Gaziler Şehit Yakınları Astronomi Farkındalık Şehit Aileleri 

-paketlenmesinden detaylar
-baklavaların araca götürülmesinden detaylar
-Dernek girişinden detaylar
-baklavaların dağıtımından detaylar
-Baklava İşletme müdüründen röportaj
-Dernek Başkanından röportaj

( GAZİANTEP )- Gazi ve şehit yakınları unutulmadı GAZİANTEP

- Gastronomi kenti Gaziantep’te bir baklava firması tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle gazi ve şehit ailelerine baklava ikramında bulundu.Gaziantep'te Hamido Baklava firması tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kalp şeklinde baklava hazırlanırken, gazi ve şehit yakınları da unutulmadı. Gazilere ve şehit yakınlarına çiçek ile baklava götüren firma çalışanları, gazilerin ve şehit yakınlarının her zaman yanında olacaklarını ifade etti.
"Şehit ve Gazi ailelerimizin yanındayız"Bu özel günde gazileri ve şehit ailelerini unutmalarının mümkün olmadığını belirten Hamido Baklava İşletme Müdürü Behzat Bozkurt, "Bu özel günde şehit ailelerimizi ve gazilerimizi hatırlamak ve farkındalık oluşturmak istedik. Onlara olan sevgi ve minnet borcumuzu asla ödeyemeyiz. Ama her zaman yanlarında olduğumuzu bilsinler. Hamido Baklava olarak Şehit ve Gazi ailelerimizin her zaman yanındayız” dedi.
" Bu anlamlı günde bizi unutmadıkları için teşekkür ederiz"Şehit ailelerini 14 Şubat’ta unutmayan Hamido Baklavaya teşekkür eden Gaziantep Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Hasan Basri Yılmaz, “Öncelikle Hamido Baklavaya, nurlanmış Şehitlerimizin ailelerini ve onurlu Gazilerimize bu önemli günde bizi unutmadıkları için çok teşekkür ederiz. Özellikle Gaziantep’teki bütün şehit ve gazi ailelerimiz adına çok teşekkür ederim 14 Şubat Sevgililer gününde unutmadığı için. Çünkü şehit ailelerimizin eşleri yok, kendilerini devamlı yalnız hissediyorlar. Bu anlamlı günde ufakta olsa bir hediye ile hatırlanmak ziyadesiyle onurlandırmıştır. Çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası TöreniŞehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası Töreni
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı