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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Gazi Üniversitesi'nden “Yaşayan Nevruz Geleneğimiz” etkinliği

Gazi Üniversitesi'nden “Yaşayan Nevruz Geleneğimiz” etkinliği

Rektör'ün konuşması

Beraberlik Folklor Allah Öğrenciler 

-Halk Oyunları
-Ateş Yakılması
-Demir dövülmesi

( ANKARA ) ANKARA

- Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen “Yaşayan Nevruz Geleneğimiz” adlı etkinlikle Nevruz Bayramı kutlandı.Yeni yılın başlangıcı ve baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, geçmişten günümüze birçok farklı etkinlikle sevinç içerisinde kutlanıyor. Her sene olduğu gibi Gazi Üniversitesi de baharın geliş haberi olan Nevruz Bayramı'nı düzenlediği etkinlikle kutladı. “Yaşayan Nevruz Geleneğimiz” isimli etkinliği düzenleyen Gazi Üniversite Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı Tiyatro Topluluğu, kutlama kapsamında birçok farklı oyun ve etkinlik düzenledi.
“Bu millet Ergenekon’dan başlattığı yürüyüşü 2023’te, 2053’te ve 2071’de de ilelebet devam ettirecektir”Nevruz’un birlik ve beraberlik anlamına geldiğini söyleyen Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, “Birliğimizi dünyada hiçbir güç durduramayacaktır. İnşallah bu millet tarihte yaptığı ve Ergenekon’dan başlattığı yürüyüşü 2023’te, 2053’te ve 2071’de de ilelebet devam ettirecektir. Burada bulunan bütün kıymetli hocalarımızın ve değerli öğrencilerimizin Nevruz Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Nevruz Bayramı’nın milletimize ve Türk Dünyası'na hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.Rektör Yıldız, açılış konuşmasını yaptıktan sonra Nevruz ateşini yakarak demir dövdü. Yakılan ateşin üzerinden atlayan Rektör Yıldız geleneği devam ettirdi. Nevruz etkinlikleri, ateş yakılması ve demir dövülmesinin ardından seğmen ekibinin gösterisi ile devam etti. Daha sonra sahne alan Gazi Üniversitesi’nin Halk Oyunları Topluluğu folklor gösterileri sergiledi.
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