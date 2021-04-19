Gazeteciye silahlı saldırıda karar



- Gaziantep'te gazeteci Mahmut Özkılıç’a 3 yıl önce düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin görülen davada, 2 sanık 20'şer yıl, 2 sanık 16 yıl 8'er ay, bir sanık ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gaziantep'te 3 yıl önce yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi olan Mahmut Özkılıç’a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Gaziantep 4 Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı. Karar duruşmasında mahkeme heyeti 2 sanığa 20'şer yıl, 2 sanığa 16 yıl 8'er ay, bir sanığa da 10 ay hapis cezası verdi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Selçuk Y., İrfan G., Yılmaz Y. ile Kayseri'de bir iş adamının öldürülmesiyle ilgili tutuklu bulunan Sadık Onur M. bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken tutuksuz sanık M.P'nin katıldığı duruşmada, gazeteci Mahmut Özkılıç ile taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaların asılsız olduğunu belirterek haklarında beraat kararı verilmesini talep etti. Savunmalardan sonra verilen aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Sadık Onur M. ve Selçuk Y'ye, "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20'şer yıl hapis cezası verirken aynı suçtan sanıklar İrfan G. ve Yılmaz D'yi 16 yıl 8'er ay hapis cezası verdi. Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, tutuksuz yargılanan Sadık Onur M.'nin tutuklanmasına karar vererek, sanık M.P'ye ise "suçluya yardım" suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Olayın geçmişi İleri Gazetesi’nin İmtiyaz Sahibi olan Mahmut Özkılıç, 27 Nisan 2018'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanmıştı. (MAE-



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