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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Gazeteciler unutulmaz anlarını anlattı

Gazeteciler unutulmaz anlarını anlattı

Muhabirlerin konuşmaları

Sosyal Medya Çatışma Doğal Afet Toplumsal Olaylar Basın Mensupları 

-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Başakşehir Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında anlamlı bir çalışmaya imza attı. Yaşanan olayların ilk tanıkları olan gazeteciler, bu kez sahada başlarından geçenleri anlattı. Başakşehir Belediyesi, kamuoyunu aydınlatmak adına her türlü zorluğa göğüs gererek görev yapan gazeteciler için anlamlı bir video hazırladı. Haber için en iyi kare, doğru bilgi ve yaşanan gelişmeleri anlatmak için gece gündüz demeden çaba gösteren basın mensuplarının unutamadıkları hikayelerin yer aldığı videoda, bazen çatışmanın tam ortasında, bazen yaşanan doğal afetlerde ter döken basın mensupları yaşadıklarını anlattı. Gazeteciler hikayelerini paylaştı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Başakşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, kimi zaman toplumsal olaylarda ve kimi zaman da yüzümüzü güldüren haberlere imza atan gazeteciler yer aldı.
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