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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Gazeteciden Kahramanmaraş belgeseli

Gazeteciden Kahramanmaraş belgeseli

Belgeselden kesitler

Gazetecilik Mesleği Belgesel Çekim Forma Hayvan 

-Lavanta bahçesi tarihi ve doğal yerler
-Akarsular ve eğlenenler
-Dağlardaki çobanlar ve hayvanları
-Alper Gültepe’den detaylar
-Röprotaj

( KAHRAMANMARAŞ )-Kahramanmaraş’ın güzelliklerini belgesel formatına taşıdı-Gazeteci Gültepe;-“Kahramanmaraş’ta 6 bölümü çekilecek ve kentimizin kültür ve turizmini dünyaya tanıtacağız” KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta gazeteci-yazar Fatih Alper Gültepe, meslek hayatındaki birikimlerinin belgesel formatında hazırlayarak izleyicilerle buluşturdu. Kahramanmaraş’ta 15 yıldır gazetecilik mesleğinin yanı sıra çeşitli yayın kuruluşlarında yazarlıkta yapan Fatih Alper Gültepe (37), kentin doğa, tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıtımı için çalışma başlattı. ‘Fatih Alper Gültepe ile 1adım1’ başlıklı belgeselini Afşin ilçesinde çeken Gültepe, amacının Kahramanmaraş’ın bilinmeyen güzelliklerini izleyici ile buluşturmak olduğunu ifade etti.
Farklı formatlar ile seyircinin karşısına belgesel tadında görüntülerin çıkacağını anımsatan Gültepe, “Uzun yıllar basın sektöründeyim ve bu süreç içerisinde birçok olaylar ve mekanlar gördük. Bizler de artık bu gördüklerimizi tv ekranı ve dijital medyaya dönüştürüp izleyici ile buluşturmaya karar verdik. 1 yıl içinde çekimlerimiz tamamladık ve ilk bölümünü de 24 Ekim tarihinde yayınladık. Şehirleri önce ülke geneline arından dünyaya tanıtmaktır. Bu şehirlerin bilinmeyen ve görülmeyen güzelliklerini dünyaya tanıtmaktır. Aynı zamanda gazetecilik mesleğinin verdiği refleks ile dramlarla dolu yaşantıları da ele alıp insanlara sunmak istiyoruz. Bundan sonraki süreçte amacımız Kahramanmaraş’ta 6 bölümü çekilecek ve kentimizin kültürünü ve turizmini dünyaya tanıtacağız” diye konuştu.

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