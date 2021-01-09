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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Gaz tankerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Gaz tankerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza yerinden görüntüler

Polis Cenaze Kırmızı Işık Cenaze Aracı Polis Ekipleri 

-Polisin inceleme yapması
-Cesedin cenaze aracına alınması
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da kırmızı ışıkta bekleyen gaz tankerine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, merkez Meram ilçesi Antalya Çevre Yolu Taşköprü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Hadimli (32) yönetimindeki 42 FP 369 plakalı Renault marka otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen M.K. idaresindeki 06 GGZ 57 plakalı Mercedes marka kısmen dolu gaz tankerine arkadan çarptı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından sürücünün cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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