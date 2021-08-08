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Gaz kaçıran piknik tüpü, sigaranın ateşlenmesiyle bomba gibi patladı
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Gaz kaçıran piknik tüpü, sigaranın ateşlenmesiyle bomba gibi patladı

Gaz kaçıran piknik tüpü, sigaranın ateşlenmesiyle bomba gibi patladı

Olay yerinden detay

( BURDUR ) BURDUR

İlk Müdahale Polis Bild Sigara Polis Ekipleri 


- Burdur’da seyir halindeki bir otomobilin bagajında bulunan ve gaz kaçıran piknik tüpü, şoförün sigarasını yakması ile bomba gibi patladı. Burdur İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi’nde seyir halindeki otomobilin bagajında bulunan piknik tüpü patladı. Edinilen bilgilere göre Murat Çelik yönetimindeki 15 DC 863 plakalı otomobilin bagajında bulunan piknik tüpü gaz kaçırmaya başladı.
Gaz kaçağını fark etmeyen sürücü bir zaman sonra aracın içerisinde sigara yakmak isteyince otomobilde sıkışan gaz bir anda patladı. Patlamanın etkisiyle seyir halindeki otomobilin bir anda camları paramparça olurken sürücünün de vücudunda ileri derece yanıklar oluştuğu öğrenildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Burdur Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden dışarıya çıkarılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (CTK-
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