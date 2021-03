Gayrimenkul sektöründe ‘köprüden önce son çıkış’ 31 Mart

-Emlak ofisinden görüntüler

Eski emlakçılara müktesep hak verildi, yeniler için özel şartlar getirildi- Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik:- "31 Mart'a karar oda kaydı, vergi kaydı yaptıramayan artık gayrimenkul olarak devam edemeyecekler"



- Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, yıllardır sektörde bulunan ancak vergi ve oda kayıtlarını yaptırmayan emlakçıları uyararak, “Ticaret Bakanlığı ve emlak odaları ile birlikte yaptığımız çalışma neticesinde; sektörde halen devam edip de 31 Mart’a karar oda kaydı, vergi kaydı yaptıramayan artık gayrimenkul danışmanı olarak devam edemeyecekler” dedi.

Emlak sektöründe bir masa bir sandalye devri bitti. Piyasada emlakçı olarak bulunmasına rağmen oda ve vergi kayıtlarını yaptırmayanlar, 31 Mart’tan itibaren artık bu işi yapamayacakları belirtildi. Halen sektörde bulunanlara; kaylarını yaptırabilmesi için 31 Mart tarihine kadar müktesep hakkı verileceği belirtilirken, bu tarihten sonra gayrimenkul olarak çalışması için en az lise mezunu şartı aranacağı de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor. Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, konu ile ilgili detaylı bilgiler aktardı. Başkan Çelik, “Gayrimenkul sektöründe artık bir masa bir sandalye devri bitti. Yaklaşık 15 yıldır yaptığımı mücadele; Ticaret Bakanlığı ve Emlak odaları ile birlikte yaptığımız çalışma neticesinde 31 Marttan sonra artık mesleğe bir heyecan gelecek. Şu an için Türkiye genelinde 27 bin civarında meslektaşımız yetki belgesi almıştır. Almayan olan meslektaşlarımızı de tespit etmiş bulunuyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor” diye belirtti.

“Artık ihbar hattı açıyoruz” Başkan Çelik, kayıtsız iş yapanları uyararak, sektörde artık ihbar hattı sistemi geleceği söyledi.



Çelik, “Sektörde halen devam edip de 31 Mart’a karar oda kaydı, vergi kaydı yaptıramayan artık gayrimenkul olarak devam edemeyecekler. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. İhbar hattı açıyoruz. İhbar hattından hem meslektaşlarımız hem de vatandaşlarımız yetki belgesi olmayan şahısları ve firmaları buraya bildirecekler. Bir oto kontrol sistemiyle artık bu işi yapmayan, ehli olmayanlar, bu işlere sökülmeyecek. Yapmamalarını sağlanacaktır” şeklinde anlattı. Bu sistem emlak dolandırıcılara engel olacak Başkan Çelik, gayrimenkulün çok değerli bir meslek olduğu belirterek, yapılan düzenlemeden sonra vatandaşlar dolandırılamayacakları ifade etti.

Çelik, “İnsanların tasarruflarını yönlendiren kişilerdir. Bu konu ile ilgili de eğitimli, bilgili, bu işi uzun zamandır yapabilen, güvenilen insanlar olması gerekiyor. Çünkü birikim yapmak kolay değil. İnsanlar birikimlerini yıllarca mücadele yaparak yaparlar. Ama bu işin ehli olmayan onlarına çıkan her hangi birisine; gayrimenkul danışmanı gibi görüp onlara yatırımlarını yaparlarsa hem kendileri zarar ederler hem de yaptıkları birikimler heda olur diye düşünüyorum. Bu gelişmelerden sonra artık her aile gayrimenkul danışmanları ile çalışırsa yaptıkları birikimler heda olmaz. Karlı bir yatırım yapmış olur. Dolandırmamış olurlar. En azından bunların önüne geçmiş oluruz. 31 Mart artık bu sektörde ‘köprüden önce son çıkış’ diyorum ben. Kaydı yaptırmayan, sektöre girmek isteyenler için son diyebilirim” dedi.

Eskilere müktesep hak verildi, yeniler için özel şartlar getirildi Başkan Çelik, 31 Marttan son sektöre giriş yapmak isteyenlerden bazı özel şartların yerine getirmeleri isteneceği söyledi.



Çelik, “Eski meslektaşlarımıza müktesep hak verdik. Müracaat yaptıkları tarihten itibaren yetki belgeleri verildi.

Yayınlandıkları tarihten sonra sektörde sağlıklı bir çalışması olması bakımından yeni geleceklerin en az lise mezunu, vergi kaydı, oda kaydı, odaların vermiş olduğu eğitimler ve belgeler alması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

