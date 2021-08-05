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GAÜN Onkoloji hastanesinde 50’nci nakil sevinci
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
GAÜN Onkoloji hastanesinde 50’nci nakil sevinci

GAÜN Onkoloji hastanesinde 50’nci nakil sevinci

Törenden detaylar

Kök Hücre Nakli Çocuk Hastanesi Kemik İliği Yetmezliği Kemik İliği Sağlık Turizmi 

-Genel Detaylar
-Röportajlar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Onkoloji Hastanesi çalışanları, 50'nci kök hücre naklini pasta keserek kutladı. Kutlamada konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, sağlık konusunda her şeyi yapmaya hazır olduklarını ifade etti.
Onkoloji Hastanesinde düzenlenen programa katılan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin sağlık alanında ciddi atılımlar yaptığı söyleyerek, Gaziantep’in sağlık turizmi konusunda önemli bir rol alacağını söyledi.

“ Gaziantep’i sağlık merkezi yapalım” Kök hücre naklinde bölgenin ilk ve tek merkezinin Gaziantep'te bulunduğunu belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep’i sağlık alanında dünya çapında bir merkez olabilmesini hedeflediklerini dile getirerek, "Çok kaliteli bir ekibimiz var. Gelin hep birlikte Gaziantep’imizi sanayi merkezinin dışında sağlık merkezi yapmak istiyoruz. Bu konuda bana düşen ne ise şimdiden evet diyorum. Altını birlikte dolduralım. Sağlık alanında ciddi işlere imza atmaya devam ediyoruz. Ben emeği geçenleri yürekten kutluyorum" dedi.
Onkoloji Hastanesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Akbayram ise 50'nci nakli kutladıklarını belirterek, "Bunların içinde lösemi ve talasemi gibi hastalığı olanlar da vardı. Şimdiye kadar 4 yataklı bir serviste hizmet veriyorduk. Yeni çocuk hastanesinin devriye girmesiyle yatak sayımız 9 yatağa çıkacak. Son hastamız kemik iliği yetmezliğiyle gelen 12 yaşında erkek hastamızdı. Başarılı şekilde abisinden kendisine nakil yaptık. Şu an sağlıklı yakın zamanda taburcu edeceğiz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından kesilen pasta ile 50’inci nakil kutlandı.
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