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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Gasptan tutuklanan zanlı: 'Bizimkisi bir aşk hikayesi'

Gasptan tutuklanan zanlı: 'Bizimkisi bir aşk hikayesi'

Şüphelilerin hastaneye getirilişi

Alışveriş Uyuşturucu Madde Cep Telefonu Pompalı Tüfek Mobese Kameraları 

-Hastaneye giriş ve hastane içi
-Hastaneden çıkma detayları
-Polis aracına binme ve araçların hareketi

( KAHRAMANMARAŞ ) Gasptan tutuklanan zanlı: "Bizimkisi bir aşk hikayesi"- Kahramanmaraş’ta silah ve bıçakla tehdit edip gasp ve soygun yapan biri kadın 3 kişi tutuklandı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta silah ve bıçakla tehdit edip gasp ve soygun yapan 3 kişi tutuklandı. Tutuklulardan biri hastane çıkışı gazetecilere, “Bizimkisi bir aşk hikayesi” dedi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, silah ve bıçakla tehdit edip gasp ve soygun yapan 3 kişinin yakalanması için geniş kapsamlı araştırma yaptı. Polis, eşkal bilgileri ve mobese kameralarından olaya karışan 1'i kadın 3 şüphelinin kimliğini aynı gün belirledi. Şüpheli şahısların tespit edilen evine baskın yapan polis, araçlarında da detaylı arama yaptı. Evde yapılan aramada gasp edilen cüzdan, cep telefonu, olayda kullanılan ruhsatsız pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Suç kayıtları da olduğu anlaşılan şüpheliler Harun N. (27), Ekrem Y. (25) ve Kadriye T. (23) gözaltına alındı. Şüpheli Kadriye T. ifadesinde, Ayvaz T. ile daha önce uyuşturucu alışverişi yaptığını, olay günü yanındaki 2 şahsın silahla eve girerek gasp yaptıklarını itiraf etti. 3 zanlı, sağlık kontrolü için Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası’na getirildi.
Kontrolden geçirilen şüphelilerden biri gazetecilere, “Boydan çek yakışıklı olsun, bizimkisi bir aşk hikayesi” dedi.
Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine götürüldü. (HLL-
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