Gaspçı sahte polis yakayı ele verdi

-Şahsın ekip aracına bindirilmesi

-Polis merkezinden görüntü

-Polislerden görüntü

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) -- Sahte polis, üst araması bahanesiyle vatandaşın telefonunu gasp etti ADIYAMAN



- Adıyaman’da, kendisini polis olarak tanıtıp yolda yürüyen vatandaşın telefonunu gasp eden sahte polis yakalandı. Edinilen bilgilere göre, önceki gece Cumhuriyet Mahallesi'nde yolda yürüyen Hasan A’yı takibe alan H.Ç., isimli şahıs kendisini polis olarak tanıttı. Durduğu Hasan A. isimli vatandaşın üst aramasını yapan H.Ç., mağdurun cebindeki cep telefonunu alarak hızla olay yerinden kaçtı. Yaklaşık 3 bin TL değerindeki telefonu çalınan Hasan A., durumu polis ekiplerine bildirdi. Gaspçı sahte polis gerçek polislerden kaçamadı Kısa sürede harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, gaspçı sahte polis H.Ç’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs daha sonra emniyete getirilerek ifadesi alındı. İfade işlemleri tamamlanan şahıs, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilirken Hasan A’nın çalınan telefonu ise polisler tarafından kendisine teslim edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (CK-SVY-



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