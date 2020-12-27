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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Gaspçı kardeşler yakayı ele verdi

Gaspçı kardeşler yakayı ele verdi

Güvenlik kameraları

Soygun Sabıka Kaydı Kamera Kuyumcu Dükkanı Polis Ekipleri 

-gasp anları

( İSTANBUL )- Esenyurt'ta bir kuyumcuyu gasp etmeye çalışan şahısların izin süren polis, aynı zanlıların 5 market gaspı olayının faili olduğunu belirledi- Gaspçı kardeşler polis operasyonuyla gözaltına alındı İSTANBUL

- Esenyurt'ta bir kuyumcuyu gasp etmeye çalışan şahısların izin süren Asayiş Şube ekipleri, aynı zanlıların 5 market gaspı olayının faili olduğunu belirledi. Kardeş olduğu öğrenilen zanlılar, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre olay, 23 Ekim Çarşamba sabah 08.50 sıralarında Esenyurt'ta bulunan bir kuyumcunun önünde meydana geldi. Hekim S.(21) ve İsmail S.(15) isimli iki kardeş, anne kızın çalıştırdığı kuyumcu dükkanını gasp etmeye çalıştı. Gaspçı kardeşler anne kızın tepkisi ve dükkanın alarmının çalması üzerine olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek önce şahısların eşkalini, ardından da kimliğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıların kıskıvrak yakaladı. 5 marketi gasp etmişler Gaspçı kardeşleri benzer suçlardan pek çok sabıka kaydı olduğu da belirlendi. Zanlıların 5 Kasım günü Esenyurt'ta bulunan bir marketten bıçak zoruyla 3 bin 851 TL para gasp ettikleri, 9 Kasım günü silah göstererek yine Esenyurt'ta bir marketten bin 850 TL para gasp ettiklerini, 25 Kasım tarihinde bir markette gasp olayına karıştıkları, 27 Kasım günü Küçükçekmece’de silah zoru kullanarak 8 bin 750 TL para gasp ettiklerini ve son olarak Avcılar'da bir markete giderek silah zoruyla 3 bin 700 TL para gasp ettikleri tespit edildi. Gaspçı kardeşlerin soygun anları, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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