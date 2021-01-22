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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Gasp için geldiler, başaramayınca 5 yerinden bıçaklayıp kaçtılar

Gasp için geldiler, başaramayınca 5 yerinden bıçaklayıp kaçtılar

Saldırının yaşandığı işyerinden görüntüler

Polis Bıçaklı Saldırı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Ekiplerin inceleme yapması
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Arnavutköy’de gasp etmek için bir iş yerine giren yabancı uyruklu üç şahıs, başarılı olamayınca kendilerine direnen iş yeri sahibini 5 yerinden bıçaklayarak kayıplara karıştı.Olay, Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Gürsoy Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, akşam saatlerinde yabancı uyruklu bir kişinin işlettiği dükkana, yine yabancı uyruklu üç kişilik grup geldi. Kendisini gasp etmek isteyen saldırganlara karşı direnen işletme sahibi, üç kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Kafasının farklı noktalarından 5 bıçak darbesi alan işletme sahibi sağlık ekipleri tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.İşletme sahibinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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