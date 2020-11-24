Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
GAROUA - Cansuyu olmak için Kamerun'a ulaştılar

GAROUA - Cansuyu olmak için Kamerun'a ulaştılar

- Okulda yapılan incelemelerden detaylar - Dersliklerden detaylar - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yorulmaz'ın açıklaması - Öğrencilerden Djouleya Mohamadou'nun açıklaması - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibi, Kamerun 'un Garoua kentinde "Abdulhamid Han Okulu"nun ve 18 su kuyusunun açılışını yapacak, gıda ve canlı hayvan yardımında bulunacakGAROUA (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibi, çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Kamerun 'un Garoua kentine ulaştı. Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yorulmaz, Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan ve dernek gönüllüleri Kamerun 'un Garoua kentinde çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunacak. Ekip, derneğe bağışlanan yardımlar ile Garoua kentinde yapımı tamamlanan "Abdulhamid Han Okulu"nu açılışının hazırlıkların tamamlanması ve açılışa hazır hale getirilmesi için çalışma başlattı. Ekibi gören öğrenciler, açılışı yapılacak okul binasının önünde Türkiye ve dernek üyelerine teşekkür etti. Öğrencilerden Djouleya Mohamadou, çok heyecanlı olduklarını belirterek daha önce okulları evlerine çok uzak olduğu için zorlandıklarını, okul açılışının ardından burada okuyacağını söyledi.

Mohamadou, okuyarak memleketine faydalı birey olacağını kaydetti.
Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yorulmaz, 2 gün sonra Türkiye'den aldıkları bağışlarla inşa edilen okulun açılışını gerçekleştireceklerini, açılış öncesinde denetim yaptıklarını belirtti.
"Buradaki Müslüman kardeşlerimizin ihtiyacını karşılamış olacağız. Buradaki kardeşleriniz çok uzaklarda daha önce okuyorlardı fakat şu anda okullarını ayaklarına getirdik ve bu kardeşlerimiz başta Türk bağışçıları olmak üzere Cansuyu’na teşekkür ediyorlar." diyen Yorulmaz, öğrencilerden okullarında başarılı olma sözü aldıklarını söyledi.

Yorulmaz, "Öğrencilere, eğitimlerinde başarılı olup bu ülkenin belli noktalarına gelerek hatta idarecileri olmak şartıyla teşekkürlerini kabul edeceğimizi ilettik. Bu kardeşlerimizden söz aldık. İnşallah ülkenin idaresinde yer alırlar." dedi.
Garoua'da farklı yardım faaliyetleri de yürüteceklerini aktaran Yorulmaz, 18 su kuyusunun açılışını yapacaklarını, gıda ve canlı hayvan yardımında bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Okul Binası Allah Kullar Öğrenciler Hayvan 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement