Gardiyanın cezaevi lojmanında sır intiharı

-cenaze aracından detaylar

-şahsın fotoğrafları



( GAZİANTEP )- Nöbet tutan gardiyan bir anda görev yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı- Arkadaşları tarafından izlenen güvenlik kameralarında lojmana girdiği belirlenen gardiyan, içeride nevresim kumaşı ile asılı halde bulundu GAZİANTEP



- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kapalı cezaevinde görev yapan gardiyan Faruk A., nöbet tuttuğu esnada bir anda ortalıktan kayboldu. Arkadaşları tarafından bakılan güvenlik kameralarında lojmana girdiği görülen gardiyan, lojmanda nevresim kumaşı ile asılı halde bulundu. İslahiye T Tipi Kapalı cezaevinde gardiyanlık yapan Faruk A.(35), nöbet tuttuğu esnada görev yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Mesai arkadaşları tarafından aranan Faruk A, bulunamaması üzerine ise cezaevindeki güvenlik kameraları incelendi. Faruk A'nın kameralardan izini bulan mesai arkadaşları, aradıkları Faruk A'nın en son izinde bulunan ve lojmanda kalan bir arkadaşlarının evine girdiğini belirledi. Lojmana giden mesai arkadaşları Faruk A'yı nevresim kumaşı ile asılı halde buludu. Büyük şok yaşayan Faruk A'nın arkadaşları hemen durumu cezaevi yetkililerine ve cezaevi savcısını haber verdi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri ve savcılığın incelemesinin ardından gardiyanın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

5 yıllık evli ve 2 çocuk babası olan ardiyan Faruk A'nın zaman zaman at yarışları oynadığı borçları nedeniyle intihar etmiş olabileceği ileri sürülürken, kesin ölüm sebebi ise araştırılıyor



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