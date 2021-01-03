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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Garajda cesedi bulunan genç toprağa verildi

Garajda cesedi bulunan genç toprağa verildi

cenaze töreni

Cenaze Cenaze Namazı Köy Mezarlığı 

-detay

( ÇANKIRI )- Ankara'da ölü bulunan Burak Karakoç son yolculuğuna uğurlandı ÇANKIRI

- Ankara'da bir apartmanın garajında henüz belirlenemeyen bir sebeple ölü bulunan 3 gençten biri olan Burak Karakoç, Çankırı'da toprağa verildi.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın garajında 3 gencin cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybeden gençlerin Halil İbrahim Altıntaş (24), Burak Karakoç (24) ve Hüseyin Şahinoğlu (24) olduğu belirlendi. Üç arkadaştan biri olan Burak Karakoç, Çankırı'da toprağa verildi.
Gencin cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.Yapraklı ilçesi Topuzsaray köyüne getirilen Karakoç'un naaşı köy meydanında kılınan cenaze namazı sonrasında köy mezarlığına defnedildi.Cenazeye Yapraklı Kaymakamı Yavuz Arslan, ailesi ve yakınları katıldı.

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