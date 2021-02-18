Gara şehitleri için mevlidi şerif okutuldu

-Dua edilmesi

-İl Müftüsü Abdurrahman Şahin’in açıklamaları

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( KİLİS ) KİLİS



- Kilis’te, Gara’da şehit olan 13 kişi için kuran-ı kerim tilaveti ile mevlidi şerif okutuldu. Kilis’te bir otel ile Kilis İl Müftülüğü işbirliğiyle Gara’da şehit edilen 13 kişi için unutulmadı. Şehitler için kuran-ı kerim tilavetinde bunuldu. Mevlidi şerif okunduktan sonra İl Müftüsü Abdurrahman Şahin tarafından Gara şehitleri ile vatan için şehit olan güvenlik güçlerine dua etti.



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