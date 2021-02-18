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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gara şehitleri için lokma dağıtıldı

Gara şehitleri için lokma dağıtıldı

Türk Bayrağı Ve Şehit Gazi Bayrağından detay

Şehit Gesi Terör Örgütü Irak 

-Lokmaları masaya bırakılmasından detay
-Batman Valisi programa gelmesinden detay
-Şehitler için dua edilmesinden detay
-Protokol dua etmesinden detay
-Protokol lokma dağıtmasından detay
-Batman Valisi Hulusi Şahin Röportaj
-Hatıra foto çekilmesinden detay
-detaylar

( BATMAN ) BATMAN

- Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşı ile operasyonda şehit olan 3 asker için Batman’da lokma dağıtıldı.Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlenen programda şehitler için dua edildi, vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu. Programa Batman Valisi Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı, İl Jandarma Komutanı İsa Çakmak, Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkan, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve kurum müdürleri katıldı.
Burada konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı Başkanlığının organizesinde, Gara’da şehit olan 13 Türk vatandaşı ve operasyonda şehit olan 3 asker için lokma dağıtım etkinliğine katıldıklarını söyledi.

Vali Şahin, "Allah şehitlerimize rahmet etsin bizlere de şehitlerimize layık işler yapmayı nasip etsin. Tekrar tüm şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi.

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