Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gara şehitleri için kök hücre kampanyası başlattılar

Gara şehitleri için kök hücre kampanyası başlattılar

Polislerin kan vermesi

Emniyet Teşkilatı Kök Hücre Nakli Polis Teşkilatı Terör Örgütü Kan Bağışı 

-Kan veren polislerden genel ve detay görüntü
-Gara şehitleri için asılan bayraklar
-Doğan İnci ile röp
-Saygılı ile röp
-İnci’nin kan vermesi
-Genel ve detay görüntü

( ADANA )- Adana Emniyet Müdürlüğü, Türkiye’de kök hücre nakli bekleyen yaklaşık 5 bin hastaya umut olmak için Gara’da bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşa ithaf edilen bir kök hücre kampanyası başlattı- Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci:- “Polis vatandaşlar için canına vermeye hazır”- “Bugün de kan vererek can kurtarmaya geldik” ADANA

- Adana Emniyet Müdürlüğü Türkiye’de kök hücre nakli bekleyen yaklaşık 5 bin hastaya umut olmak için Gara’da bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşa ithaf edilen bir kök hücre kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında polisler kan verdi. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Türkiye’de yaklaşık 5 bin kök hücre bekleyen hastaya umut olmak amacıyla emniyet teşkilatı olarak Kızılay’a kan bağışı yapma kararı aldı. Polis kampanyayı da Gara’da bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşa ithaf edip, onlar içinde kan verilen alana 13 Türk Bayrağı astı. Kızılay Adana Başkanlığı ile imzalanan protokol gereği, Adana Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında şube müdürleri ve çok sayıda polis kan bağışında bulundu. Kan bağışında bulunan Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Türk polisinin, milleti için canını vermeye hazır olduğunu ifade ederek, “Kanımızla, vatandaşlarımızı yaşatmak için bir araya geldik. Kış günlerinde kan stoklarında bir düşüş oluyor. Biz de gelenek haline getirdiğimiz gibi bu stokları artırmak amacıyla, kan bağışında bulunuyoruz. Aynı zamanda kök hücre bağışıyla hem personelimize hem de vatandaşımıza örnek olacağız. Geçtiğimiz yıllarda kök hücre bağışında bulunan emniyet mensubu arkadaşlarımızın, uyum sağladığı çocukların hayatını kurtardığını gördük. Bugün de aynı şekilde duyarlılık göstererek, bağışta bulunacağız” diye konuştu.
Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise kampanya dolayısıyla toplum güvenliğini sağlayan polis teşkilatının, kan vererek tanımadığı kişilere iyiliği bulaştırdığını, periyodik olarak bu kampanyaya destek verdiklerini söyledi.

Bu arada, daha önceki kampanyada kan bağışında bulunan iki polisin kök hücresi iki kişiye uymuş onların hayatını kurtarmıştı. (FKE-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı