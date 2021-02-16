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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Gara şehitleri Gaziantep'te son yolcuğuna uğurlanıyor

Gara şehitleri Gaziantep'te son yolcuğuna uğurlanıyor

cenaze detaylar

( GAZİANTEP - 1) GAZİANTEP

Şehit Yakınları Hain Saldırı Terör Örgütü Teröristler Saldırı 


- Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit edilenler arasında yer alan Er Müslüm Altıntaş ile Er Adil Kabaklı, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlanıyor. Irak’ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit edilen vatandaşlar son yolculuklarına uğurlanmaya devam ediyor. Hain saldırı sonucu şehit edilenler arasında yer alan Er Müslüm Altıntaş ile Er Adil Kabaklı için Gaziantep'te tören düzenleniyor. Şehitlerin naaşı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile şehit yakınları ve binlerce vatandaşın katılımıyla son yolculuğuna uğurlanıyor. 6 yıl önce kaçırılmışlardı Hain saldırı sonucu şehit edilenler arasında yer alan Er Müslüm Altıntaş, dağıtım izninden sonra 2 Ekim 2015 tarihinde Gaziantep'ten Erzincan’a dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda yol kesen teröristlerce bindiği otobüsten indirilerek kaçırılmıştı. Osmaniye’nin Kadirli ilçesi nüfusuna kayıtlı Er Adil Kabaklı da aynı gün Ağrı'da vatani görevini yapmakta iken birliğine dönüş esnasında Tunceli Pülümür karayolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılmıştı. Yaklaşık 6 yıldır terör örgütü PKK'nın elinde rehin olarak tutulan Er Altıntaş ve Kabaklı, Gara bölgesinde rehin tutuldukları hain saldırıcı sonucu şehit edilmişti. (SD-SD-
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