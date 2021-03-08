Gara Şehidinin ailesi kendilerine kulak tıkayan CHP ve HDP’ye tepkili

-Baba ve annenin detayları

-Baba Gürsel Özbey konuşması

-Anne Sadiye Özbey'in konuşması



( MALATYA ) -- Anne Sadiye Özbey: Kılıçdaroğlu bizleri bir nevi kandırdı MALATYA



- Gara’da PKK’lı teröristlerce şehit edilen Semih Özbey’in anne ve babası, çocuklarından gelen ‘Kılıçdaroğlu bizim içinde yürüsün’ mektubunu iletmelerine rağmen bu isteklerinin kulak ardı edildiğini söylediler. 18 Eylül 2015 yılında görev yeri olan Rize İl Jandarma Komutanlığı’na giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK’lı teröristlerce kaçırılan Jandarma Personel Astsubay Semih Özbey’inde aralarında bulunduğu 13 kişinin Irak’ın Kuzeyi Gara bölgesinde infaz edilerek şehit edilmesinin yankıları sürüyor. 6 yıl boyunca kendisi gibi teröristlerin elinde alıkonulan Şehit Semih Özbey ve arkadaşlarının ailesine gönderdikleri mektupta CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşü gibi kendileri içinde yürüyüş yapmasını istedikleri öğrenildi. O dönem Anne Sadiye ve baba Gürsel Özbey teröristlerin elinde olan çocuklarının bu isteklerini Kılıçdaroğlu’na iletti ve yürüyüşün yapılacağı sözünü aldı. Ancak aradan geçen süre zarfında hiçbir girişimde bulunulmadı ve PKK’lı teröristler geçtiğimiz günlerde haince 13 kişiyi şehit etti. Malatyalı Şehit Astsubay Semih Özbey’in ailesi ise evlerinde oluşturduğu şehit köşesinde çocuklarından kalan hatıraları yaşatarak acılarını içlerine gömdü. Baba Gürsel Özbey, 6 yıl boyunca çocuğunun kurtarılması için yoğun bir mücadele verdiğini söyleyerek, konuyu birçok siyasiye ilettiklerini anlattı. 2018 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Malatya’ya gelişi sırasında kendisi ile görüştüğünü de anımsata baba Özbey, “Kılıçdaroğlu’na gidip bak çocuklardan biri mektup yazmış, ‘Kılıçdaroğlu Adalet yürüyüşü yapıyor, bizim içinde yürüyüş yapsın ‘ diyorlar dedim. Yine HDP’lilere gittim süreç kötüye gidiyor, bu çocukları gidin getirin sizin de çocuklarınız var, yapmayın etmeyin PKK’nın artık yakasını bırakın, bu çocukları sağ salim ailelerine kavuşturun dedim. Ama maalesef olmadı. Gelinen bu noktada bu çocukların sonu böyle olmamalıydı. Kalleşçe, kahpece bunu katledenlerden ben hesap sormak için elimden ne geliyorsa yapacağım” diye konuştu.

Şehit oğlunun mezarına gittiğini söyleyen Özbey, “ Geçen mezara gittim ve dedim ki ‘Semih seni kurtaramadım hakkını helal et, ama ben mücadeleye devam edeceğim. Bu terörün kökünün kazınması için, ülkenin bekasına el uzatanlar kim olursa olsun, bitmesi için elimden geleni yapacağım” şeklinde konuştu.

Acılı anne Sadiye Özbey’de alıkonulan evlatlarının haince şehit edildiğini söyleyerek, “Allah onların yanına bırakmasın. Bize yaşattıklarının bin katını yaşasınlar. Yavrumuzu bizden aldılar, 6 yıl hasret kaldık, sesini duyamadık. Ben yavrumun geleceğini bekliyordum ama kalleşçe yavrularımızı bizden elimizden aldılar” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendilerinin her zaman yanında olduğunu da ifade eden Anne Özbey, “Ama bizi oyalayanları da Allah yanlarında bırakmasın, onlarda aynısını yaşasın” ifadelerine yer verdi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile de bu süreçte görüştüklerini kaydeden Sadiye Özbey, “Çalmadığımız kapı kalmadı, bize umut verdiler ama olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu’na dedik ki çocuklar mektup da bizim içinde bir yürüyüş yapsın diyorlar. Oda bana ‘Yaparız’ dedi, bende sürekli ne zaman yürüyüş yapılacak diye bekliyordum, bizde katılalım diye ama yapmadılar. Kulak ardına atıldı, bir adım dahi atılmadı” diye konuştu.

Anne Özbey, önceki gün kendisini ziyaret eden AK Parti İl Başkanı İhsan Koca'ya, "Kemal Kılıçdaroğlu bir nevi kandırdı. Abaca kendi çocukları olsa ne yaparlardı, Kılıçdaroğlu’nun çocuğu orda olsaydı ne yapardı. Bir zahmet mektuba bakıp ta bu çocukları kurtarmadılar" diye konuştu.

(CÖ-SD-



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