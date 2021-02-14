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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Gara şehidi Aydın Köse memleketine getirildi

Gara şehidi Aydın Köse memleketine getirildi

Cenazenin gelmesi

Şehit Cenaze Cenaze Namazı Alabalık Araç Konvoyu 

-Tabutun çıkartılması
-Kalabalıktan görüntü
-Ağlayanlar ve Kürtçe ağıt yakanlar
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde şehit edilen Aydın Köse’nin cenazesi memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesine getirildi.
Pençe Kartal-2 Harekatı'nda Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde mağarada cansız bedenlerine ulaşılan 13 şehitten birisi olan Adıyamanlı Aydın Köse (34) Kahta ilçesine uzun bir araç konvoyuyla getirildi.
Türk Bayrağına sarılı şehidin cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu’nda otopsisinin ardından konvoy eşliğinde Kahta Devlet Hastanesi Morguna getirildi.
Yakınlarının göz yaşları ve Kürtçe ağıtlarıyla karşılanan şehidin cenazesi, Kahta ilçesine bağlı Salkımbağ Köyü Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından yarın toprağa verilecek.
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