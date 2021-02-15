Gara şehidi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlanıyor



- Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde şehit edilen Adıyamanlı Aydın Köse’nin cenazesi, memleketinde defnediliyor. Şehidin cenazesinde Kürtçe feryatlar yükseldi. Pençe Kartal-2 Harekatı'nda Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde mağarada cansız bedenlerine ulaşılan 13 şehitten birisi olan Adıyamanlı Aydın Köse (34) Kahta ilçesine bağlı Salkımbağ köyüne getirildi.

Malatya Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi önce ki gün yapılan şehidin cenazesi Kahta ilçe merkezindeki baba ocağına getirildikten sonra Kahta Devlet Hastanesi Morguna konuldu. Cenaze morgdan alınarak önce baba ocağına ardından Kahta ilçesine bağlı Salkımbağ Köyü Camii’ne tören için getirildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve protokol üyeleri katıldı.

Törende cenazeye katılanlar terör örgütü PKK'ya tepki gösteren sloganlar atarken, şehidin yakınlarından ise Kürtçe feryatlar yükseldi. Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığındaki şehitliğe defnedilecek. Hamdi ve Medine çiftinin 6 çocuğundan birisi olan Aydın Köse’nin bekar olduğu öğrenildi. (SD-



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