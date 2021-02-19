Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Gara’da da görev yapan PKK'nın sözde komutanı adliyeye sevk edildi

Gara’da da görev yapan PKK'nın sözde komutanı adliyeye sevk edildi

teröristin getirilişi

Polis Aracı Kaçak Göçmen Askeri Konvoy Terör Örgütü Patlayıcı Uzmanı 

-detaylar

( KOCAELİ )- Avrupa’ya kaçmaya çalışırken yakalanan PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi adliyeye sevk edildi KOCAELİ

- PKK terör örgütü adına Gara, Harkuk ve Şemdinli bölgelerinde sözde üst düzey sorumlu olarak görev yapıp, Türkiye’deki birçok eyleme katılan ve Avrupa’ya kaçmaya çalışırken yakalanan terörist ve kendisine yardım eden Suriye uyruklu şahıs, adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir grup kaçak göçmenin illegal yollarla Avrupa ülkelerine götürüleceği ve bu şahıslar arasında önemli bir şahsın olduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 11 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan yabancı uyruklu şahısların arasından ikisinin yurtdışına kaçmak için daha fazla para verdiğini tespit edildi. Şahısların daha fazla para ödemesinden şüphelenen ekipler, şahısların parmak izini aldı. Şahıslardan birisinin yapılan parmak izi sorgulamasında 32 yaşındaki Resulayn doğumlu K.H.R.S. isimli PKK’lı terörist olduğu belirlendi. Şahsın yapılan işlemlerinde, 2008 yaşında PKK terör örgütüne katıldığı, Gara, Harkuk ve Şemdinli bölgelerinde terör örgütü adına üst düzey sorumlu olduğu, en son terör örgütünün sözde bölük komutanlığını yaptığı ve patlayıcı uzmanı olduğu belirlendi. K.H.R.S. isimli teröristin ayrıca, 2012 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde zırhlı polis aracına ve aynı bölgede farklı bir tarihe askeri konvoya patlayıcı ile saldırı düzenlediği belirlendi. Birçok eylemin faili olduğu belirlenen şahsın 2012 yılında Şemdinli merkezine yapılan saldırının planlayıcısı olduğu belirlendi.Şahsın yurtdışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen Suriye uyruklu diğer şahıs da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. K.H.R.S. ve kendisine yardım eden şahıs, Jandarma Komutanlığı’nda tamamlanan işlemlerinin ardından, geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement