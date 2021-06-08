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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla iki terörist etkisiz hale getirildi

Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla iki terörist etkisiz hale getirildi

-msb twitter paylaşımı görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Hava Harekatı Bild Twitter Gesi İstihbarat 


- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen PKK mensubu 2 teröristin Hava Kuvvetlerinin icra ettiği harekat ile etkisiz hale getirildiğini bildiren MSB, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verdi. (ALİ-
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