Ganyan bayisini kahvehaneye çevirdi, 4 bin 50 lira ceza yedi

-Banka önlerinde bekleyenlere uyarı yapılırken

-Ganyan bayisindeki vatandaşlar dışarı çıkartılırken

-Kıraathanedeki vatandaşlar dışarı çıkartılırken

-Esnaf Yener Keleş, röportaj

-65 yaş üzeri vatandaşlar evlerine gönderilirken

-HES kodu sorgulaması

-Denetimlerden detaylar



( KIRIKKALE -ÖZEL)- Kırıkkaleli esnaf isyan etti: “Herkes kapatsın, yoksa bu virüs 10 sene sürecek” KIRIKKALE



- Kırıkkale’de korona virüs tedbirlerini ihlal ederek ganyan bayisini kahvehaneye çeviren işletmeye 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre “kırmızı” renk ile “çok yüksek” iller kategorisinde yer alan Kırıkkale’de, salgınla mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için binin üzerinde görevli denetim yaptı. Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi Uzmanları, HES kodu, maske ve mesafe kontrollerini gerçekleştirdi. Ekipler, kısmi kapanma sürecinde hizmet vermemesi gereken işletmelere yönelik de denetim yaptı. Kentin en işlek caddelerinde HES kodu sorgulaması yapıldı. Kısıtlama nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi.Yenidoğan Mahallesi’nde Covid-19 tedbirlerini ihlal ederek ganyan bayisini kahvehaneye çeviren bir işletmeye 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı. Ekipler, yine aynı mahallede bulunan bir kıraathaneye baskın yaptı. Müşteri kabul ederek tedbirleri ihlal eden işletme sahibine de 4 bin 50 lira ceza kesildi."Arkadaşlara rica ediyorum herkes kurallara uysun"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda iki tane çay ocağını kapattığını belirten Yener Keleş, “Benim iki tane çay ocağım var karşılıklı. Cumhurbaşkanımın talimatı doğrultusunda ben dükkânlarımı kapattım. Herkes kapatsın kimse kaçak iş yapmasın. Bunu söylemekle biz yalaka falan değiliz. Sadece eğer bu konmuş olan kural varsa bu kurala uyalım biran önce bu illetten kurtulalım. Bu illetten kurtulmazsak bu virüs 3, 5, 10 sene daha gidecek. Biz kapattık kurallara uyduk. Diğer arkadaşlarda lütfen rica ediyorum bu kurallara uysun. Bu işten Allah’ın izniyle kurtulalım” dedi.





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