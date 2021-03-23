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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohammed'in çantasını çalan şahıs yakalandı

Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohammed'in çantasını çalan şahıs yakalandı

Şüphelinin AVM’ye girişi

Alışveriş Akalan Kamera Hırsız Alışveriş Merkezi 

-Şüphelinin, Mostafa Mohammed’ın çantasını çalması
-Şüphelinin olay yerinden uzaklaşması
-Şüphelinin adliyeye sevki
-Detaylar

( İSTANBUL )- Hırsızlık anı kamerada İSTANBUL

- Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohammed’in çantasını çalan şüpheli yakalanırken hırsızlık anı ise kameralara yansıdı. Olay, 11 Mart Perşembe günü Beşiktaş'taki lüks bir alışveriş merkezinde yaşandı. İddiaya göre, Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohammed bir süre AVM’de bir arkadaşıyla gezdi. Daha sonra arkadaşıyla bir banka oturup çantasını yanına koydu. Bir süre sonra içinde parası, pasaportu ve bir kaç tane daha değerli eşyaları olan çantasını bıraktığı yerde bulmayana ünlü futbolcu durumu hemen polis bildirdi. Gelen ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler alışveriş merkezinin ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler şüphelinin Cezayir uyruklu Hacer A.(31) olduğunu tespit etti. Ekipler yaptıkları operasyon neticesinde şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirdiler. Hacer A.’nın Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Saniye saniye kaydedildi Öte yandan, yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde, şüphelinin alışveriş merkezine giriş anı ve sonrasında ünlü futbolcu Mostafa Mohammed ve arkadaşının oturduğu kısma geldiği görülüyor. Bir süre aynı bankta oturan zanlının Mostafa Mohammed’in çantasını kendi poşeti içerisine koyduğu ve hızlıca uzaklaştığı görülüyor. AVM dışına çıkan zanlının çaldığı el çantasını sırt çantasına koyduğu ve hızla buradan uzaklaştığı kameralara yansıyor.
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