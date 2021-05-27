Galata Kulesinin bir yanından intihar, bir yanında evlilik teklifi

-olay yeri görüntüleri

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-detaylar



( İSTANBUL -TOPLU)- Galata Kulesi’nden atlayan 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti İSTANBUL



- Beyoğlu’nda Galata Kulesinin bir yanında 20 yaşında bir genç kız intihar ederek hayatını kaybederken, bir yanında ise genç bir kıza evlilik teklifi yapıldı. Olay, Beyoğlu Galata Kulesinde saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Galata Kulesinin çevresi bu gün ilginç anlara tanık oldu. Galata Kulesine çıkan 20 yaşındaki Hilal Yağmur isimli genç kız, henüz bilinmeyen bir neden dolayısıyla atlayarak intihar etti. Olayı görenlerden biri olan çevredeki kestane satıcısı Yakup Akdağ, kestane aracının üzerinde bulunan belediyeye ait çöp poşetlerini orada bulunan zabıta ekiplerine verdi ve cesedin üzeri polis ekipleri ve ambulans gelene kadar belediyenin çöp poşetiyle kapatmaya çalışıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Galata kulesinin bir yanında intihar, bir yanında evlilik teklifi İstanbul’un göbek noktalarından birinde yaşanan bu intihar girişimi, vatandaşların Galata Kulesi’nin önünde kalabalık oluşturmasına neden olurken, olay yerine çok yakın bir mesafede de ise bir çiftin evlilik teklifinde bulunmasına yönelik kutlama yapıldı. Kutlama sırasında patlatılan küçük havai fişekler ve konfetilerle şölen yerine çevrilen alana gelen polis ekipleri, gençlere bir kişinin intihar ettiğini söyleyerek uyarılarda bulundu. Esnaf lokantasında aşçılık yapan Mustafa Özdemir, “Birden bire bir ses geldi sanki çuval atılır da pat diye ses yapar. Bir de baktık ki yerde yatıyor hiç hareket ya da ses yok. Bu kaçıncı oldu, buraya bir önlem almaları lazım” dedi.

Dükkân çalıştıran Gökhan Özdemir, “Çok aşırı bir ses geldi. Sesi duyunca dışarı baktık. Bir bayandı. Uzun süre kalp masajı yaptılar ama herhalde kurtaramadılar. Ambulans geldi sonra. Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından genç kızın cansız bedeni, hastane morguna kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

