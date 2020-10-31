Galata Kulesinde fotoğraf sergisi

-Serginin açılışı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- “Benim Objektifimden Vakıf Medeniyeti” isimli fotoğraf yarışmasının sergisi Galata Kulesi’nde açıldı. Geçtiğimiz Eylül ayında sonuçlanarak, ödülleri sahiplerine teslim edilen, Vakıflar Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından düzenlenen, 1. Ezelden Vakıfız: Gelenekten Geleceğe Vakıf Medeniyeti konulu ve Benim Objektifimden Vakıf Medeniyeti isimli fotoğraf yarışmasının sergisi Galata Kulesi’nde açıldı. Serginin açılışını Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy yaptı. Bin 471 fotoğraf yarışmıştı Coşkun ARAL’ın Jüri Heyeti Başkanı olduğu yarışmada, Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, Merih Akoğul, Kamil Fırat, Abdüsselam Ferşatoğlu ve Ümit Bektaş da jüri üyeliği yapmıştı. 3 ayrı kategoride ödül verilen yarışmada Bezmi Alem Valide Sultan Kategorisinde Çocuklara, Fatih Sultan Mehmet Han Kategorisinde Gençlere ve Mimar Sinan Kategorisinde Yetişkinlere ödüller verildi.

Ülke genelindeki fotoğraf severlerin objektiflerini vakıf medeniyetine doğrultmalarının amaçlandığı fotoğraf yarışmasında Bin 471 fotoğraf yarıştı. “Yarışmanın amacı şu; ezelden ebede bir medeniyet” Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, “Yarışmanın amacı şu; ezelden ebede bir medeniyet türünü kamuoyunda paylaşmak. 3 kategoride yaptık bu çalışmayı. Birincisi çocuk, ikincisi genç, üçüncüsü de yaşlı kategorisi. Çocuk kategorisinde Bezmi Alem'i ön plana çıkartmak. İkincisinde, genç kategorisinde Fatih Sultan Mehmet Han.. Çünkü İstanbul'u 21 yaşında fetih etmiş bir komutan olduğu için. Üçüncüsü de üstat ve Mimar Sinan'ın baş mimar eseridir. Serginin de Galata Kulesi'nde yapılmış olması, bu eser 3 ay önce Vakıflar Müdürlüğüne geçti. Vakıflar Müdürlüğü olarak biz burayı restore ettik. Hem Türk hem de dünya kamuoyunun hizmetine sunduk” İfadelerini kullandı. Jüri üyesi Coşkun Aral, “Vakıf Medeniyeti fotoğraf yarışmasıydı. Türkiye’den katılan birbirinden farklı bine aşkın yarışmacının gönderdiği fotoğraflarla değerlendirdik. Geniş katılımlı çok değerli eserler vardı. Güzel bir haber vereyim. Bugün bir tarafta sergi ve ödül töreni yapılırken güzel bir haberdi. Bu yarışma önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası olacak. Türklerin Orta Asya’dan Avrupa coğrafyasına geldikleri döneme kadar var olan eserlerin de bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlayacak bir yarışma düşünüyoruz. Bu yarışmaya katılacak fotoğrafçıları böylesine değerli çalışma için tekrardan davet ediyoruz” şeklinde konuştu.





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