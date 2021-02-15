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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Galata kulesi ve çevresi beyaz örtü ile kaplandı

Galata kulesi ve çevresi beyaz örtü ile kaplandı

Galata kulesi detay

Kar Yağışı 

-Çevresinde bulunan binalar detay
-Kar yağışı detay

( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL

- İstanbul’da 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası Galata Kulesi'nin etrafındaki binalar beyaza kaplanarak ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. İstanbul'da 2 gündür etkili olan kar yağışı kenti adeta beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı Tarihi Yarımada ve çevresindeki yapıları beyaz örtü ile kapladı. Tarihi binaların üzerindeki kartpostallık manzaralar ise havadan görüntülendi. Galata Kulesi'nin etrafındaki binalar beyaza kaplanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kar yağışının 2 gün daha devam etmesi bekleniyor. (EG-
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