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Galata Kulesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda özel ışık gösterisi
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Galata Kulesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda özel ışık gösterisi

Galata Kulesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda özel ışık gösterisi

Işık gösterisinden görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Işık Gösterisi İletişim Yıldızlı 


- Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iş birliğiyle Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi gerçekleştirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı işbirliğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yılına özel Galata Kulesi’nde ışık gösterisi düzenlendi.
Ay yıldızlı bayrakla başlayan gösteride Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafları eşliğinde Zafer Bayramına giden süreç anlatıldı. Kule önünde toplanan vatandaşlar ışık gösterisine yoğun ilgi gösterdi. (MB-
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