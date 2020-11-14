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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarının yoğunluğu böyle görüntülendi

Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarının yoğunluğu böyle görüntülendi

Drone görüntüsü

Amatör Balıkçı Akalan Sayılar Amatör Balık Tutma 

-Galata üzerinde balık tutanlardan detay
-Genel ve detay

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Galata Köprüsü üzerinde balık tutmaya gelen vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymazken, köprü üzerindeki yoğunluk havadan görüntülendi. Türkiye'de korona virüse yakalanan kişi sayısı her geçen gün artarken, tüm uyarılara rağmen vatandaşlar bazı etkinliklerden vazgeçmiyor. Olta balıkçılarının vazgeçilmez noktalarından Galata Köprüsü dün gece de yoğun günlerinden birini yaşadı. Artan korona virüs vaka sayılarına rağmen bazı vatandaşların maskesiz ve sosyal mesafesiz balık tuttuğu görüldü.
Kovalarını dolduran amatör balıkçıların bazıları ise bu kurallara harfiyen uydu. Gece Galata Köprüsünde oluşan insan yoğunluğu ise, havadan görüntülendi. Tüm uyarılara rağmen vatandaşların umursamaz halleri ise pes dedirtti.
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