- G7 liderlerinden Covid-19 ile mücadelede iş birliğine devam kararı

-G7 bildirisi



( TOKYO ) TOKYO



- G7 ülkelerinin liderleri, Covid-19 aşılarının adil bir şekilde dağıtımı ve salgının vurduğu küresel ekonominin canlandırılması için iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı. Dünyanın en büyük 4 ekonomisinden oluşan G7 ülkelerinin liderleri, uluslararası kamuoyu tarafından merakla beklenen çevrimiçi zirveyi dün gerçekleştirdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın liderliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen zirvede ekonomi, politika ve sağlık gibi alanlarda global gündem ele alındı. Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, "2021 yılını çok taraflılık konusunda bir dönüm noktası haline getirmek ve insanlarımızın ve gezegenimizin sağlığını ve refahını destekleyen bir iyileşmeyi şekillendirmek için birlikte çalışacağız" ifadeleri kullanıldı. G7 ülkelerinin birbirleriyle ve diğer büyük ekonomilerle ilişkiyi sürdüreceği belirtilen açıklamada, piyasa odaklı olmayan politika ve uygulamaların ele alınacağı yönündeki ifadeler ise Çin'e bir atıf olarak yorumlandı. Ayrıca iklim değişikliği ile mücadele konusundaki çabaların artırılması konusunda mutabık kalınan zirvede, liderlerin Japonya'nın salgının üstesinden gelindiğinin kanıtı ve küresel birliğin sembolü olarak olimpiyatları bu yaz güvenli bir şekilde gerçekleştirme kararlılığının desteklendiği bildirildi.

Suga'dan olimpiyat çağrısı Gelişmekte olan ülkelerin Covid-19 aşılarına erişimini sağlama çabalarına 7.5 milyar dolar yardım taahhüdünün yinelendiği zirvede, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ise ülkesinin aşıya adil erişim için kurulan uluslararası COVAX oluşumuna 200 milyon dolar katkı sunduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz Eylül ayında göreve başlamasının ardından katıldığı ilk G7 zirvesi olan toplantıda Suga'nın mevkidaşlarından Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları konusunda destek istediği öğrenildi. Suga'nın ayrıca, Pekin'in Doğu ve Güney Çin denizlerindeki statükoyu değiştirmeye yönelik girişimleri konusundaki endişelerini dile getirdiği kaydedildi. Haziran'da zirve hedefi İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD'nin yanı sıra Avrupa Birliğinin (AB) de temsil edildiği G7 grubunun liderleri son olarak Nisan ayında bir telekonferansta bir araya gelmiş, liderler salgınla mücadelede iş birliği mesajı vermişti. G7'nin dönüşümlü başkanlığını bu yıl elinde bulunduran İngiltere, Haziran ayında Cornwall'da liderlerin bizzat katılacağı bir zirveye ev sahipliği yapmayı planlıyor. Avustralya, Hindistan ve Güney Kore'nin de zirveye misafir olarak davet edildiği belirtiliyor.



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