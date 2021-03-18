FUZULİ - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Dağlık Karabağ'da
- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin araç konvoyuyla bölgeye gelişi - Bölgede çalışan iş makinalarından detaylar - Yıkılmış binalardan detaylar - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin bölgede incelemelerde bulunmasıFUZULİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan 'daki temasları kapsamında, işgalden kurtarılan Fuzuli'yi ziyaret etti. Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da ziyaret sırasında Pakdemirli'ye eşlik etti.
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