'Futbolda şike kumpası' davasında açıklanan kararın ayrıntıları ortaya çıktı



- FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada açıklanan kararın ayrıntıları ortaya çıktı. Kararda dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın bin 971 yıl hapsine hükmedilirken, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın bin 292 yıl hapsine karar verildi.

FETÖ'nün futbolda şike soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada 4 Haziran günü karar açıklanmıştı. Karar bugün UYAP sistemine yüklenerek taraflara tebliğ edildi. Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Karaca’nın bin 292 yıl hapsine hükmedildi Mahkeme heyeti kararında kapatılan eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında ‘silahlı terör örgütü yöneticiliği’ suçundan dava açıldığını ancak aynı suçtan başka bir mahkemede hakkında ceza verilmiş olması nedeniyle bu suç yönünden davanın reddine hükmetti. Karaca’nın 76 kez ‘haberleşmenin gizliliğini ihlal etme’, 166 kez ‘resmi belgede sahtecilik’, 91 kez ‘iftira’ suçlarından toplamda bin 292 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedildi. Dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ardıç’ın bin 971 yıl 10 ay hapsine karar verildi Dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın ise 70 kez ‘zincirleme olarak haberleşmenin gizliliğini ihlal etme’, 134 kez ‘zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik’, 69 kez ‘zincirleme şekilde iftira’ suçlarından toplamda bin 971 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi. ‘Futbolda şike’ soruşturmasını başlatan polisin 161 yıl hapsine karar verildi Kararda ‘futbolda şike’ soruşturma sürecini başlattığı iddia edilen eski polis memuru Lokman Yanık'ın ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’, 91 kez ‘iftira’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından toplamda 161 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Eski komiser yardımcısına 999 yıl hapis Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne sınırında yakalanan eski komiser yardımcısı sanık Ramazan Haktan Helvacı'nın 47 kez ‘zincirleme şekilde haberleşmenin gizliliğini ihlal etme’, 81 kez ‘zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik’, 44 kez ‘zincirleme şekilde iftira’ suçlarından toplamda 999 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmedildi. Dönemin Organize Suçlarla Mücadele Müdür Yardımcısı Kalender’in bin 766 yıl hapsine karar verildi Dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı sanık Ahmet Kalender hakkında 76 kez ‘zincirleme şekilde haberleşmenin gizliliğini ihlal’, 155 kez ‘zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik’, 80 kez ‘zincirleme şekilde iftira’ suçlarından toplamda bin 766 yıl 6 ay cezalandırılmasına karar verildi.

Kararda 48 sanığın çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasına hükmedildi. 35 sanık hakkında ise beraat ya da karar verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm kuruldu. (Mİ-

