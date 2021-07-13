Futbolda Özkaynak ile yaklaşık 400 çocuğa ücretsiz futbol eğitimi veriliyor

-Antrenmandan yakın detay

-Antrenör Ahmet Ayvaz ders verirken detay

-İsmail Özcan röp.

-Ahmet Ayvaz röp.

-Melek Kurtulan röp.

-Maçlardan detay



- (Özel haber)- Futbol Antrenörü Ahmet Ayvaz:- “Karabükspor’un oluşturduğu büyük bir boşluk var” KARABÜK



- Karabük’te yaklaşık 400 çocuğa futbol eğitiminin ücretsiz verildiği Futbolda Özkaynak Projesi ile genç yetenekler keşfediliyor. Futbolda Özkaynak Projesi'nin sorumlusu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün futbol antrenörü olan Ahmet Ayvaz, katılımın çok yoğun olmasının nedeninin Kardemir Karabükspor’un son yıllarda futbol yaz okulu açmıyor olması olduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, okullar açılana kadar Futbolda Özkaynak Projesi’ne kaynak oluşturmak amacı ile çocukları eğiteceklerini belirterek, “Futbolda Özkaynak Projesi çocuklarımızın yeteneklerini taramak sureti ile kendilerini belli aşamalardan geçirerek yeteneklerini üst düzeyde gördüğümüz çocuklarımızı bu proje dahilinde yetenek gruplarıyla buluşturup liglere katmayı hedefliyoruz. Yaklaşık iki yıldır devam eden projemizde 130 yetenekli çocuğumuz mevcuttu. Malumunuz pandemi süreci sonrasında yaz döneminde yaz okullarına ilginin yoğun olacağını gördüğümüz için aynı proje ile yaz okullarını birleştirip yaklaşık 400 çocuğumuzu yetenek taraması yapmak için burada çalışmalar yapıyoruz. Karabük halkının çocukları için teveccühü bizim için sevindirici oldu. Biz de kendilerine Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’mızın çim sahasını açarak nasip olursa okullar açılıncaya kadar bu projeye kaynak oluşturmak adına çocuklarımızı burada eğiteceğiz ve yetenekli olanları tekrar Futbolda Özkaynak Projesi’ne dahil edeceğiz” dedi.

Futbol antrenörü Ahmet Ayvaz yaklaşık 400 öğrenciye eğitim verdiklerini vurgulayarak, “Hem Futbolda Özkaynak Projesi’nde yer alan çocuklarımız hem de yaz okulu ve Telafide Ben de Varım ile birlikte 400 öğrencimize haftada iki gün çalışma yapıyoruz. Burada aslında çocuklara sadece bakıyoruz. Çok temel düzeyde eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerin sonunda bir test yapacağız. Testin ardından yetenekli gördüğümüz oyuncuları performans gruplarını oluşturup o gruplara dahil edeceğiz” ifadelerini kullandı. “Karabükspor’un oluşturduğu büyük bir boşluk var” Ayvaz, katılımın yoğunluğunun Kardemir Karabükspor’un artık yaz okulu açmamasından da kaynaklandığını ifade ederek, “Karabükspor’un oluşturduğu büyük bir boşluk var. Şu an o boşluğu giderebilecek özellikle Karabük merkezde tek merci konumundayız. Özel kurslar oluyor fakat veliler daha çok burayı tercih ediyor. Velilerin burayı tercih etme sebebi bence hem çim sahada çalışıyor olmamız hem de açık alanda çalışıyor olmamız” şeklinde konuştu.

Ayvaz projede yer alan ve destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Futbolda Özkaynak Projesi kapsamında antrenmanlara gelen Melek Kurtulan, çok güzel maçlar yaptığını belirterek, “Hocalarımız bize her şeyi öğretiyor. İleride çok iyi bir futbolcu olmayı istiyorum. Antrenmanlarla da bu hayalime ulaşmak istiyorum. Aycan Yanaç’ı beğenerek takip ediyorum. Tüm arkadaşlarım da hayallerinin peşinden gitsinler. Burada çok güzel eğitim var. Kurslara yazılıp eğitimler alarak iyi sporcular olabilirler” dedi.



