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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Futbolcuları taşıyan otobüs karlı yolda devrildi: 1 yaralı

Futbolcuları taşıyan otobüs karlı yolda devrildi: 1 yaralı

Otobüsün devrildiği alandan vatandaş kamerasına yansıyan görüntü

Trafik Kazası Kamera Polis Ekipleri Kar Yağışı Direksiyon 

-detay görüntüler

( KIRIKKALE )-Deplasmana giden otobüsün devrildiği kazada sürücü yaralandı KIRIKKALE

- Kırıkkale’de Fatsa Belediyespor kafilesini taşıyan otobüsün devrildiği trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Çorum-Kırıkkale D-200 kara yolu üzerindeki Delice ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 Lig. 4. Grup takımlarından Çankaya FK maçı için Ankara’ya seyir halinde olan ve Fatsa Belediyespor kafilesini taşıyan Yakup Sukes idaresindeki 52 AAD 321 plakalı otobüs, kar yağışı sonrasında kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Fatsa Belediyespor’un 31 kişilik sporcu kadrosu ve teknik heyetin yanı sıra 2 sürücüsü bulunan otobüs, şarampole devrildi. Kaza sonrasında otobüs sürücüsü hafif yaralanırken oyuncu ve teknik heyette yaralanın olmadığı öğrenildi. Kaza sonrasında kafile kendi imkanlarıyla otobüsten çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüs şoförünün tedavisi olay yerinde yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (KA
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