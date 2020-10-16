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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
- Fukuşima'da 1 milyon tondan fazla radyoaktif su denize boşaltılacak

- Fukuşima'da 1 milyon tondan fazla radyoaktif su denize boşaltılacak

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( TOKYO ) TOKYO

Nükleer Santral Radyoaktif Madde Radyoaktif Bilim Adamları Hükümet 


- Japonya’da Fukişima nükleer santralinin radyoaktif maddeler içeren 1 milyon tondan fazla atık suyunu okyanusa boşaltılacağı iddia ediliyor. Japon medyası, 9 yıl önce yaşanan şiddetli deprem ve tsunami sonucu büyük hasarın meydana geldiği Fukişima nükleer santralinin radyoaktif maddeler içeren 1 milyon tondan fazla atık suyunu okyanusa boşaltma kararı aldığını yazdı. Japon basının iddialarına çevresel örgütler ve balıkçılardan olumsuz açıklama gelirken, bilim adamları riskin oldukça düşük olduğunu ifade ediyor. Hükümet ise henüz nihai kararın verilmediğini dile getirdi Japonya’da günlük yayın yapan ulusal gazeteler Nikkei ve Yomiuri Shimbun, radyoaktif maddelerin ayrıştırılacağı bildirilen 1 milyon tondan fazla atık suyun denize boşaltılmasının en erken 2022 yılında başlanacağını duyurdu. Atık suyun denize boşaltılmadan önce santralde seyreltileceğini ve yoğunluğunun 40'ta bire düşürüleceğini yazan Yomiuri Shimbun gazetesi, bu işlemin 30 yıl süreceğini bildirdi. Kyodo haber ajansı ise, nihai kararın bu ayın sonuna kadar alınacağını bildirdi. Japonya Sanayi Bakanı Hiroshi Kajiyama nihai kararın henüz verilmediğini ancak hükümetin atık sularının denize boşaltılması planın kısa süre içerisinde gerçekleştireceğini bildirdi.
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