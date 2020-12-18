Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Fuhuş operasyonunda yakalanmamak için 3. katın penceresinden atladı

Fuhuş operasyonunda yakalanmamak için 3. katın penceresinden atladı

Yaralanan kadına sağlık ekiplerinin müdahale etmesi

İlk Müdahale Fuhuş Operasyonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Sınır Dışı 

-Yaralının ambulans ile hastaneye götürülmesi

( TEKİRDAĞ -ÖZEL)- Polisi görünce camdan atlayan yabancı uyruklu kadın yaralandı- Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 1 gözaltı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da bir eve gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, polisten kaçmaya çalışan yabancı uyruklu bir kadın, apartmanın üçüncü kat penceresinden atlayarak yaralandı. Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa mahallesinde meydana geldi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, mahalledeki bir eve fuhuş operasyonu gerçekleştirildi.
Çilingir yardımı ile eve giren emniyet ekipleri, 1 kişiyi gözaltına alırken 3 yabancı uyruklu kadın da gözetim altına aldı. Kaçmak için pencereden atladı Operasyon esnasında polisi gören yabancı uyruklu bir kadın, evin penceresinden atlayarak kurtulmaya çalıştı. 3. Kattan atlayan kadın yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen kadın, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Cep telefonları ve nakit para ele geçirildi Fuhuş yapıldığı iddia edilen evde arama gerçekleştiren polis ekipleri, cep telefonları ve nakit para ele geçirdi. Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen M.B.Ş.’nin emniyetteki işlemleri sürerken, 3 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere gözetim altında tutuluyor. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor. (FB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Eskort sitesi sahtekarlığıyla 5 kadın milyonları vurduEskort sitesi sahtekarlığıyla 5 kadın milyonları vurdu
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement